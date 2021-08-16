Nurdağı'nda jandarma ekiplerinin ormanlık alanlardaki denetimleri sürüyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 78 jandarma, 125 güvenlik ve gönüllü koruyucu, anız ve orman yangınlarının önlenmesinde, asayiş ve güvenliğin sağlanmasında özveriyle görev yapıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 78 jandarma, 125 güvenlik ve gönüllü koruyucu, anız ve orman yangınlarının önlenmesinde, asayiş ve güvenliğin sağlanmasında özveriyle görev yapıyor.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla karadan ve havadan yapılan denetimlere katıldı.

78 jandarma personeli ile 125 güvenlik ve gönüllü koruyucu, dronelar, devriye ekipleri ve keskin gözlerle ilçedeki ormanlık alanlarda 24 saat aralıksız denetimlerini sürdürdü.

Ormanlık alanlarda bulunan yollardan geçen araçları durduran ekipler, ormanlık alanda durma, kamp ve piknik yapmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Jandarma, ormanlık alanlarda şişe, cam ve benzeri atıkları da topladı, şüpheli görülen araçlarda bulunanların kimlik sorgusunu yaptı.

Kaymakam Akça, ekiplerin anız ve orman yangınlarının önlenmesinde, asayiş ve güvenliğin sağlanmasında özveriyle görev yaptığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek