Nurdağı'nda israfa karşı bayat ekmek kutusu uygulaması
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Nurdağı'nda israfa karşı bayat ekmek kutusu uygulaması

23.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:59
Nurdağı'nda israfa karşı bayat ekmek kutusu uygulaması

Nurdağı Belediyesi Bayat Ekmek Toplama Kutusu Projesi'ni hayata geçirdi.

Nurdağı Belediyesi Bayat Ekmek Toplama Kutusu Projesi'ni hayata geçirdi.

Nurdağı Belediyesi, hem israfın önüne geçmek hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla Bayat Ekmek Toplama Kutusu Projesi'nde pilot uygulamaya başladı.

İlk etapta çöp konteyneri yakınlarında 20 noktaya konan ekmek kutularının sayısının ilerleyen süreçte arttırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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