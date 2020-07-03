Nurdağı'nda internet kafe ve düğün salonu işletmecilerine eğitim verildi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği faaliyetleri durdurulan internet kafe ve düğün salonu işletenler ile düğün yapacak kişiler için eğitim toplantısı düzenlendi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği faaliyetleri durdurulan internet kafe ve düğün salonu işletenler ile düğün yapacak kişiler için eğitim toplantısı düzenlendi.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim toplantısına faaliyetleri durdurulan internet kafe, internet salonları, oyun yerleri ve düğün salonu işletenler ile düğün yapacak yaklaşık 10 kişi katıldı.

Toplantıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletme sahiplerine ve düğün yapacaklara temizlik, maske ve mesafe önlemleri başta olmak üzere genelgede yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar aktarıldı.

Katılımcılara eğitim sonunda hijyen kiti ve maske hediye edildi.

Kaynak: AA