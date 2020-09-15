Nurdağı'nda İlköğretim Haftası kutlandı
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Nurdağı'nda İlköğretim Haftası kutlandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Nurdağı'nda İlköğretim Haftası kutlandı
15.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:56

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde yapılan törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Törene, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da katıldı.

Kaynak: AA

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