Nurdağı'nda iki haftada 500 ev karantinaya alındı
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Nurdağı'nda iki haftada 500 ev karantinaya alındı

08.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:43
Nurdağı'nda iki haftada 500 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki haftada 500 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki haftada 500 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bazı mahallelerde son iki haftada çok sayıda kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

???????Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birçok mahalledeki 500 evde 2 bin kişi için karantina uygulanması kararı alındı.

Karantinaya alınan evler, Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca Nurdağı Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi, polis ve jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazıları asıldı ve güvenlik şeridi çekildi.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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