Nurdağı'nda iki araç çarpıştı: 1 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Nurdağı-Kahramanmaraş Karayolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Sanayi sitesi kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlara refüje çıktı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. Yaralı çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP