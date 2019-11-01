Nurdağı'nda iki araç çarpıştı: 1 yaralı

01.11.2019 14:28

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Nurdağı-Kahramanmaraş Karayolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Sanayi sitesi kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlara refüje çıktı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. Yaralı çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA