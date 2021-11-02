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Nurdağı'nda ihtiyaç sahibi aileler kömür yardımı yapıldı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Nurdağı'nda ihtiyaç sahibi aileler kömür yardımı yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kömür yardımı yapıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kömür yardımı yapıldı.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından tespit edilen ailelere kömür dağıtımı tamamlandı.

Dağıtım kapsamında 3 bin aileye 2 bin 625 ton kömür verildi.

Nurdağı'nda ihtiyaç sahibi aileler kömür yardımı yapıldı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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