Nurdağı'nda ihtiyaç sahibi aileler kömür yardımı yapıldı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kömür yardımı yapıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kömür yardımı yapıldı.
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından tespit edilen ailelere kömür dağıtımı tamamlandı.
Dağıtım kapsamında 3 bin aileye 2 bin 625 ton kömür verildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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