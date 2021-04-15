Nurdağı'nda hasta, yaşlı ve muhtaç ailelere sıcak yemek

Nurdağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yapılan Aşevi Projesi kapsamında günlük 65 aileye 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor.