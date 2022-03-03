Nurdağı'nda gönüllü orman yangıncısı eğitim kursu açıldı - Haberler

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Nurdağı'nda gönüllü orman yangıncısı eğitim kursu açıldı

AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Nurdağı'nda gönüllü orman yangıncısı eğitim kursu açıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına gönüllü olarak destek vermek isteyen vatandaşlara yönelik eğitim başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına gönüllü olarak destek vermek isteyen vatandaşlara yönelik eğitim başlatıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü Kartal ve Nurdağı Orman İşletme şeflikleriyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri (HEM) iş birliğinde gönüllü orman yangıncısı eğitimleri verilmeye başlandı.

Nurdağı HEM Müdürü Zeki Göçer, eğitimdeki konuşmasında, geçen yıl yurt genelinde çıkan geniş çaplı orman yangınlarında vatandaşların yardım gayretlerinin önemine dikkati çekerek, bu amaçla gönüllü orman yangıncısı eğitimleri kapsamında düzenlenen kursa şimdiye kadar 150 vatandaşın katıldığını söyledi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Haberler

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