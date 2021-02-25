Nurdağı'nda gıda denetimi yapıldı

Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap ve marketlerin gıda, et ve tavuk reyonlarıyla çalışanların hijyen şartlarına uyumlarını denetledi.

Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap ve marketlerin gıda, et ve tavuk reyonlarıyla çalışanların hijyen şartlarına uyumlarını denetledi.

Ekipler, Nurdağı ilçe merkezindeki kasap ve alışveriş merkezlerindeki gıda, et ve tavuk reyonlarında hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, kaçak et satılıp satılmadığı ve çalışanların maske ve eldiven kullanıp kullanmadığını kontrol etti.

Denetimlerde hijyen şartlarını yerine getirmeyen ve eksiklikleri bulunan kasaplar ve diğer çalışanlar uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek