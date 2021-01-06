Nurdağı'nda gıda denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Nurdağı'nda gıda denetimi yapıldı

06.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:48
Nurdağı'nda gıda denetimi yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap ve marketlerin gıda, et ve tavuk reyonları ile çalışanların hijyen şartlarına uyumlarını denetledi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap ve marketlerin gıda, et ve tavuk reyonları ile çalışanların hijyen şartlarına uyumlarını denetledi.

Ekipler, ilçe merkezindeki kasap ve alışveriş merkezlerindeki gıda, et ve tavuk reyonlarında hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, kaçak et satılıp satılmadığı ve çalışanların maske ve eldiven kullanıp kullanmadığını kontrol etti.

Denetimlerde hijyen şartlarını yerine getirmeyen ve eksiklikleri bulunan kasaplar uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Yaşar Güler Fikri Sağlar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Serdar Ortaç Aleyna Tilki
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Güven Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Türk Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nurdağı'nda gıda denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 16:50:55. #1.15#
title