Nurdağı'nda galerici esnafının sorunları görüşüldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde galerici esnafının sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.
28.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:26
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde galerici esnafının sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ilçedeki bir düğün salonunda bir grup galerici ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Kavak, esnafın daima yanında olduklarını belirtti.
Kaynak: AA