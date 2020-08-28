Nurdağı'nda galerici esnafının sorunları görüşüldü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde galerici esnafının sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde galerici esnafının sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ilçedeki bir düğün salonunda bir grup galerici ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kavak, esnafın daima yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA