Nurdağı'nda eylül ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
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Nurdağı'nda eylül ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde eylül ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Nurdağı'nda eylül ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
10.09.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:12

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde eylül ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Nurdağı Belediyesi Kullar Kültür Merkezinde Kaymakam Eşref Akça başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Erdal Köse, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Katılımcılar, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplantıya maskeli, dezenfektan kullanarak ve sosyal mesafeye uyarak katıldı.

Kaymakam Akça, ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilk elden dinlemek, halka daha iyi hizmet vermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Akça, Kovid-19 salgınını nedeniyle alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapmak için toplandıklarını belirterek, Kovid-19 virüsü ile mücadelede muhtarların mihenk taşı olduğunu, muhtarların bu dönemde daire amirleri ile sürekli irtibat halinde olmalarını ve salgınla mücadelede etkin rol almalarını istedi.

Toplantıda daire amirleri de salgın ile ilgili kurumlarının yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Muhtarların taleplerini dinleyen daire amirleri, muhtarların sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: AA

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