Nurdağı'nda dezavantajlı aileler ziyaret ediliyor

Nurdağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hayata geçirilen "Gönüllere Uzanan Yol" Projesi kapsamında 48 mahalledeki 2 bin 13 vatandaş ziyaret edildi.

İlçedeki 38'i kırsal olmak üzere toplam 48 mahalle, 2 şer kişilik 7 gruba ev ziyaretleri yapılması için paylaştırıldı. Bu kapsamda ekipler, şehit aileleri, gaziler, yetimler ve öksüzler, yaşlılar, engelliler, dul, kimsesizler, engelli çocuklar, engelli ebeveynler ile sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan bireyler tarafından ziyaret edildi.

Proje kapsamında ev ziyaretlerinde saha ekibine ulaşan taleplerin ilgili birimlerce incelenip yedi iş günü içinde çözülmesi ve sonuçlandırılması yapılıp ilgili kişiye geri dönüş yapılıyor.

Ziyaretlerde 2 bin 13 vatandaşın talebinin alındığı ve vatandaşların sorunlarının çözümlendiği bildirildi.