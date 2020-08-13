Nurdağı'nda çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor Nurdağı Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Nurdağı Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yazılı açıklamasında, daha temiz bir Nurdağı için çalıştıklarını ifade etti.

Bu kapsamda çöp konteynerlerinin yıkandığını ve dezenfekte edildiğini belirten Kavak, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA