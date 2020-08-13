Nurdağı'nda çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
Nurdağı Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
13.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:36
Nurdağı Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yazılı açıklamasında, daha temiz bir Nurdağı için çalıştıklarını ifade etti.
Bu kapsamda çöp konteynerlerinin yıkandığını ve dezenfekte edildiğini belirten Kavak, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.
Kaynak: AA