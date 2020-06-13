Nurdağı'nda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını, orman işçilerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
13.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:05
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını, orman işçilerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, 1 hektar alan zarar gördü.
İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 2 su tankıyla orman işçileri sevk edildi. Ekibin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında 1 hektarlık örtü alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: DHA