Nurdağı'nda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü
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Nurdağı'nda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını, orman işçilerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Nurdağı'nda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü
13.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:05

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını, orman işçilerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, 1 hektar alan zarar gördü.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 2 su tankıyla orman işçileri sevk edildi. Ekibin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında 1 hektarlık örtü alanın zarar gördüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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