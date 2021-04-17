NURDAĞI'NDA, BİR MAHALLE UYGULANAN KARANTİNA SONA ERDİ

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde 180 kişinin yaşadığı İncegedik Mahallesi'nde uygulanan karantina sona erdi.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde 180 kişinin yaşadığı İncegedik Mahallesi'nde uygulanan karantina sona erdi.

Nurdağı ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 60 haneli ve 180 nüfuslu İncegedik Mahallesi'nde yaşayan Arif Özpolat (69), 4 Nisan pazar günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Özpolatı'ın toprağa verilmesinin ardından çok sayıda yakını taziyeye geldi. Taziye katılan bir kişide koronavirüs tespit edilince mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. İngcegedik Mahallesinde 10 günlük sürenin dolmasının ardından yeni vaka görülmemesiyle karantina sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı