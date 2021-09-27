Nurdağı'nda bağımlılıkla mücadele eğitimi alan öğretmenlere katılım belgesi verildi

Nurdağı Kaymakamlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı ( İka ) ile öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi alan 60 öğretmene katılım belgesi verildi

"Bağımlılıkla Mücadelede Öğretmen Becerilerinin Geliştirilmesi, Eğiticilerin Eğitimi" projesi kapsamında eğitim alan 60 öğretmene katılım belgeleri verildi.

Nurten Öztürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen belge dağıtım programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Proje Koordinatörü Hüseyin Sıhat ve öğretmenler katıldı.

Bağımlıkla topyekun mücadelenin önemli olduğu vurgulanan ve bu mücadelede öğretmenlere büyük görev düştüğü hatırlatılan program, protokolün belge dağıtımıyla sona erdi.