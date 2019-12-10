Nurdağı'nda asayiş uygulaması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.
10.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:34
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişlerinde gerçekleştirdikleri uygulamada, araçlarda incelemelerde bulundu, kimlik kontrolleri yaptı.
Şüpheli gördükleri araçları durdurup arayan ekipler, yaklaşık 2 saat süren denetimde suç unsuruna rastlamadı.
Kaynak: AA