Nurdağı'nda asayiş uygulaması
Haberler » Güncel » Nurdağı'nda asayiş uygulaması - Haber

Nurdağı'nda asayiş uygulaması

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

10.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:34
Nurdağı'nda asayiş uygulaması

'in ilçesinde, ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişlerinde gerçekleştirdikleri uygulamada, araçlarda incelemelerde bulundu, kimlik kontrolleri yaptı.

Şüpheli gördükleri araçları durdurup arayan ekipler, yaklaşık 2 saat süren denetimde suç unsuruna rastlamadı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler