Nurdağı'nda Annelerden Çocuk Cinayetlerine Tepki

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir grup kadın çocuk istismarlarına karşı eylem yaparak artan çocuk cinayetlerine tepki gösterdi.

Nurdağı Hükümet konağı karşısında toplanan bir grup kadın, pankartlar eşliğinde yürüyerek, çocuk istismarlarına karşı eylem yaparak çocuk cinayetlerine tepki gösterdi. Kadınlar, yaptıkları eylemde tacizci ve sapıkların idam edilmesini istedi. Kadınlar yaptıkları açıklamada, "Ankara Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra toprağa gömülü cesedi bulunan ve cinsel istismara uğradığı tespit edilen kızımız 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara yüreklerimizi yaktı. Yine Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in haberiyle kahrolduk. Onlar kötülüğün ne olduğunu bilmiyorlardı. Her gün çeşit çeşit kayıp haberleri almaya devam ederken, endişe ve korku içerisinde bekliyoruz" dedi. Toplum olarak artık tecavüzcüleri ve tacizcileri halk arasında görmek istemediklerini belirten grup, tacizciler için idam cezasının getirilmesini istedi. Grup açıklamasında, "İdamın yanı sıra bu tür suçlular en azından müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalı. Toplumda kimsenin kimseye güveni kalmadı" diye konuştu. Açıklamanın ardından kalabalık yol boyunca 'Bize dokunmayın' sloganı atarak yürüdü.

Bazı erkeklerin de destek verdiğini kadınlar, eylemin ardından olaysız bir şekilde dağıldı. - GAZİANTEP