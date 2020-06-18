Nurdağı'nda anızla mücadele
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Nurdağı'nda anızla mücadele

Nurdağ'nda "anız yangınları önleme" toplantısı düzenledi.

Nurdağı'nda anızla mücadele
18.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:40

Nurdağ'nda "anız yangınları önleme" toplantısı düzenledi.

Kaymakam Eşref Akça başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ve kurum amirleri katıldı.

Anız yangınlarıyla etkin bir mücadele için gerekli değerlendirme ve planlamaların yapıldığı toplantıda, anız yakılmasının toprağa büyük zarar verildiğini, anız, yol kenarları ve meralarda ot yakılması temel ekolojik sistemin dengesinin bozulmasına, bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına, doğal zenginliklerin tahribine ve orman yangınlarına neden olduğu, topraktaki organik maddeleri yok ederek toprakların verimini ve bereketini düşürdüğü ele alındı.

Toplantıda ayrıca, yol kenarında yakılan anızlar sebebiyle karayollarındaki görüş mesafesinin azaldığı ve bu nedenle ölümle sonuçlanan trafik kazaların meydana geldiği vurgulandı.

Çiftçilerden bu konuda daha duyarlı davranmalarını, anız yakmamalarını ve hasadın kalıntılarını toprağa zarar vermeyecek metotlarla temizlemeleri istendi.

Toplantıda ayrıca anız yakanlara 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari işlem uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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