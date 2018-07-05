Nurdağı'nda Anız Yangını Korkuttu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hasadı yapılmış tarlada çıkan anız yangını korkuturken, araziye zarar verdi. Yangın, dün gece yarısı ilçe merkezine 19 kilometre mesafede bulunan Çakmak Mahallesi kırsalında meydan geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın özel bir hayvan çiftliğine ulaşmadan itfaiye ekipleri, iş makineleri ile çevre sakinlerinin traktörleriyle müdahalesiyle kontrol altına alındı. Korkutan yangının söndürülmesiyle çiftlik sahipleri rahatlarken, jandarma anız yangınıyla ilgili çalışma başlattı.