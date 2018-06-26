Nurdağı'nda 61 Şeçmenin Kayıtlı Bulunduğu Mahalleden AK Parti'ye 64 Oy Çıktı

24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 61 seçmenin kayıtlı bulunduğu bir mahalleden ak Parti ve Recep tayyip Erdoğan'a toplam 64 oy çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Nurdağı ilçesi kırsalında bulunan ve 61 kayıtlı seçmenin bulunduğu Demirler Mahallesi'nde, Başkanlık seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a 64 oy çıktı. Milletvekilliğinde ise Ak Parti'ye 64 oyun çıktığı 1024 nolu sandıktı, fazladan çıkan 3 oyun ise o sandıkta görev yapan sandık müşahidlerine ait olduğu belirtildi. Başka hiç bir parti ve Cumhurbaşkanı adayına oy çıkmadığı mahallede Ak Parti ve Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 100'ü aşarak, ilginç bir rekoru egale etti.

Çifte sevinç yaşadılar

Ak Parti Milletvekili Adayı Yaşar Atılgan ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ın ziyaret ettiği mahallede, mahalleli tam destek sözü verdikleri öğrenildi. Ziyaretin ardından Ak Parti ve Erdoğan için dua eden mahalleli, seçimde hem ilginç bir rekoru egale etmenin, hem de Erdoğan ve Ak Parti'nin seçimi kazanması nedeniyle çifte sevinç yaşarken, destekledikleri Milletvekili Adayı Yaşar Atılgan'ın seçilememesinin hüznünü de yaşadı.

Mahalleye teşekkür yağıyor

Milletvekili adayı Yaşar atılgan ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, mahalle muhtarını arayarak teşekkür ettiği öğrenildi. Tebrik yağan mahalleliyi bazı Ak Partili yöneticiler ve milletvekillerinin de arayarak, tebrik ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP