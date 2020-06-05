Nurdağı'nda 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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Nurdağı'nda 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Nurdağı'nda 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile Nurdağı İlçesinde 6 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi göz altına alındı.

05.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:07

Nurdağı'nda 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile Nurdağı İlçesinde 6 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi göz altına alındı.

Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satmak suçundan aranan 6 kişi göz altına alındı. Yapılan operasyonda 2 fişek halinde 1 gram esrar ele geçirdi.

Gaziantep Narkotik Şube ekipleri ve Nurdağı Emniyeti Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucunda adresleri tespit edilen ve göz altına alınan S.G., B.C., Ö.D., A.E., A.Ö. ve A.E.Ç. yapılan sağlık kontrollerinin ardından tutuklanma talebi ile Nurdağı adliyesine sevk edildi.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Nurdağı'nda 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA

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