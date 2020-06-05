Nurdağı'nda 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Nurdağı'nda 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ekiplerinin 6 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Nurdağı'nda 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
05.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:28

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ekiplerinin 6 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Nurdağı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucunda Nurdağı ilçesinde 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satmak suçundan aranan S.G., B.C., Ö.D., A.E., A.Ö. ve A.E.Ç. gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından tutuklanma talebi ile Nurdağı Adliyesi'ne sevk edildi. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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