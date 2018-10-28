Nurdağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Nurdağı Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenkler sunulmasının ardından, saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.
Çenek sunma törenine, İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüz Başı Ali Sevindi, ilçe Emniyet Müdür Vekili, Daire Müdürleri, siyasi parti temsilcileri. sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP