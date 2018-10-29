Nurdağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 95.yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İlçede düzenlenen törenle ile coşku içerisinde kutlandı.

İlk olarak İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Akabinde İlçe Stadyumunda devam eden törene İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Daire Müdürleri, ilçe merkezindeki okullar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eerdoğan'ın bayram mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Kaymakamı Düzgün yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, koro dinletisi, spor gösterileri ve halk oyunlarının sergilenmesi ile tören sona erdi. - GAZİANTEP