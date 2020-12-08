Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası

08.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:41
Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 500 evde oturan 2 bin kişi önlem amaçlı karantinada tutuluyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 500 evde oturan 2 bin kişi önlem amaçlı karantinada tutuluyor.

Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanan ilçede, 36'sı kırsal olmak üzere 48 mahallede pozitif vaka görülmesiyle yapılan filyasyon çalışması sonucu 500 evde oturan 2 bin kişi karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebligat yapılarak, karantinaya alınan evlerin çevresine, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilip, kapılarına 'Girilmez' yazısı asıldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinada olanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.


Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

İlgili Haberler

Karantina altındaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza
Karantina altındaki köye gizlice girmeye çalışan 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza
Yaralı ceylanı veterinere götürmek için alıp, 'telef oldu' diyen 2 kişiye 24 bin lira ceza
Yaralı ceylanı veterinere götürmek için alıp, 'telef oldu' diyen 2 kişiye 24 bin lira ceza
Kayseri'de kaçak saka avlayan 2 kişiye 14 bin lira ceza
Kayseri'de kaçak saka avlayan 2 kişiye 14 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Ivana Sert Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Mbaye Diagne Ali Palabıyık Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Türk Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:46:18. #1.15#
title