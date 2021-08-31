Nurdağı Muhtarlar Derneğinden tayini çıkan kaymakama plaket

Nurdağı Muhtarlar Derneğince, Kilis'in Musabeyli Kaymakamlığına tayini çıkan Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça'ya plaket verildi.

Nurdağı Muhtarlar Derneğince, Kilis'in Musabeyli Kaymakamlığına tayini çıkan Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça'ya plaket verildi.

???????Nurdağı Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Göğebakan, tayini çıkan Kaymakam Eşref Akça için Nurdağı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde onuruna verilen yemeğin ardından plaket takdim etti.???????

Göğebakan, Akça'ya ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Akça, Nurdağı için elinden gelen hizmeti yaptığını görevi esnasında kendilerine destek olan tüm kurum ve kuruluşlarla temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek