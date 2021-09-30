Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti - Haberler
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Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Sinan Korkmaz, şehit aileleri ve gaziler ile mahalle sakinlerini ziyaret etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Sinan Korkmaz, şehit aileleri ve gaziler ile mahalle sakinlerini ziyaret etti.

Kaymakam Korkmaz, Gökçedere, Sakçagözü ve Kırışkal mahallelerinde hane ziyaretinde bulundu.

Korkmaz, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat ile şehit polis memurları Ömer Artar ve Mustafa Altan'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Korkmaz, Kore gazisi Mehmet Kaya'yı da evinde ziyaret etti.

Ev sakinleriyle sohbet edip sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Korkmaz'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler ve İlçe Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu eşlik etti.

Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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