Nurdağı Kaymakamı Korkmaz'a ziyaret
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Nurdağı Kaymakamı Korkmaz'a ziyaret

Nurdağı Kaymakamı Korkmaz'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Kaymakam Sinan Korkmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Kaymakam Sinan Korkmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığının Atama Kararı ile Nurdağı Kaymakamlığına atanan Kaymakam Sinan Korkmaz görevine başladı.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, belediye meclisi üyeleriyle AK Parti ilçe Başkanı Ramazan analık ve MHP ilçe Başkanı Ahmet Anar Kaymakam Sinan Korkmaz'a makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Korkmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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