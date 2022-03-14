Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, "14 Mart Tıp Bayramı"nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Kormaz, Nurdağı Devlet Hastanesine ziyaret ederek, burada görev yapan sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Kovid-19 salgını ile mücadelede toplum sağlığı için yoğun bir emek ve gayret sarf eden tüm sağlık çalışanlarına cabalarından dolayı teşekkürlerini ileten Korkmaz, "Görevi yaptığı sırada ebediyete intikal eden kahramanlarımızı da şükran, rahmet ve saygıyla anıyoruz." dedi.