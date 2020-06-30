Nurdağı Kaymakamı Akça tekvandocuları kabul etti Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Online Taekwondo Türkiye Poomsae Şampiyonasında dereceye giren sporcuları kabul etti.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Online Taekwondo Türkiye Poomsae Şampiyonasında dereceye giren sporcuları kabul etti.

Akça, 18-19 Mayıs tarihleri arasında Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında interaktif ortamda yapılan Gaziantep Taekwondo İl Temsilciliği'nin 2020 faaliyet programında yer alan Online Taekwondo Türkiye Poomsae Şampiyonasında birinci olan ve altın madalya alan Döndü Betül Tankız ile ikinci olan Esra Çiftçi ve Antrenör Hasan Özdemir'i makamında kabul etti.

Akça, sporcuları ve Özdemir'i başarılarından dolayı tebrik etti, hediyeler verdi.

Kaynak: AA