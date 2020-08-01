Nurdağı Kaymakamı Akça, sürücü ve görevlilerle bayramlaştı Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, uygulama ve yol kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, uygulama ve yol kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam Akça, ilçe giriş ve çıkışlarında bulunan yol kontrol noktasında görev yapan polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.

Bayram nedeniyle seyahat eden sürücülerle de bayramlaşan Akça, kurallara uymaları ve maske ile sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Akça'ya İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel de eşlik etti.

Kaynak: AA