Nurdağı Kaymakamı Akça, ilçedeki Kore gazilerini ziyaret etti
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Nurdağı Kaymakamı Akça, ilçedeki Kore gazilerini ziyaret etti

Nurdağı Kaymakamı Akça, ilçedeki Kore gazilerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ilçedeki Kore gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ilçedeki Kore gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Akça, beraberinde Nurdağı Belediye Başkan Yardımcısı Hanifi Başıbüyük ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hakkı Güler ile ilçedeki Kore gazilerinin evlerine konuk oldu.

Ziyarette gazilerle sohbet eden Kaymakam Akça, gazilerin istek ve dileklerini dinledi.

Akça, "Gazilerimiz ve şehitlerimiz milletimizin emaneti ve devletimizin güvencesindedir. Her daim emirlerindeyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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