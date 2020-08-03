Nurdağı Kaymakamı Akça'dan şehit ailelerine ziyaret Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlaştı.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlaştı.

Kaymakam Akça, bayram ziyaretleri kapsamında Nurdağı ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Akça, aziz şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtti.

Akça'ya İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel de eşlik etti.

Kaynak: AA