Nurdağı Kaymakamı Akça'dan ev ziyaretleri
23.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:07
Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV) Müdürü Hakkı Güler ile ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV) Müdürü Hakkı Güler ile ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
Kaymakam Akça beraberinde SYDV Müdürü Güler ile gerçekleştirdiği ziyaretinde çocuklara hediyeler verdi, vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyaretinde Akça, "Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek