Nurdağı Kaymakamı Akça, berber ve kuaförlere hijyen seti dağıttı Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaförlere hijyen seti dağıttı.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaförlere hijyen seti dağıttı.

Akça, hijyen seti dağıtımı sırasında vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet etti.

Kaymakam Akça, esnaftan paketlerde hazırlanan maske, el dezenfektanı ve siperlikleri mutlak suretle kullanmalarını isteyerek, hijyen kurallarına son derece riayet etmelerinin kendilerinin ve tüm insanların sağlığı için son derece önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA