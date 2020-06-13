Nurdağı ilçesinde örtü yangını
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
13.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:44
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Su Arıtma Tesisleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Nurdağı Orman İşletme Şefliği ve Nurdağı Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 arazöz, 1 yangına ilk müdahale aracı ve 2 su tankının müdahalesiyle yangını söndürdü.
Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan örtü yangınında ağaçların zarar görmediği öğrenildi.
Kaynak: AA