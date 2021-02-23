Nurdağı ilçesi doğalgaza kavuşuyor

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, ilçenin 2021 yılı içinde yapılacak yatırımla doğalgaza kavuşacağını bildirdi.

Kavak, yazılı açıklamasında, Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım (GAZDA?) A.? Bölge Müdürü Tanju Koçak ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek Sakçagözü ve Şatırhüyük mahallelerinden başlayarak 2021 yılı içerisinde yapılacak yeni yatırım sözünü aldıklarını kaydetti.

Kavak, seçimden önce söz verdikleri gibi ilçeyi doğalgaz ile buluşturacaklarından dolayı mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek