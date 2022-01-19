GAZİANTEP (İHA) - Nurdağı- Gaziantep arasında mahsur kalan vatandaşlara ücretsiz yemek ikramı

ANKARA - Yoğun kar yağışı nedeniyle Nurdağı-Gaziantep arasında mahsur kalan vatandaşlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ücretsiz yemek ikramı yapıldı.

Türkiye son günlerde yoğun kar yağışı ile karşı karşıya. Bazı bölgelerde ise yoğun kar yağışının ardından yollar kapanmış durumda. Bu noktalardan bir tanesi olan Nurdağı-Gaziantep bölgesinde ise mahsur kalan vatandaşlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Yollarda yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra Nurdağı-Gaziantep arasındaki Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol hizmet tesislerinde ise yolda mahsur kalan yolcular için ücretsiz yemek ikramı yapıldı.