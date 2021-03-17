Nurdağı Belediyesi Hentbol Takımı'ndan Kaymakam Akça'ya ziyaret
17.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:14
Nurdağı Belediyesi Hentbol Takımı, Kaymakam Eşref Akça'yı makamında ziyaret etti.
Nurdağı Belediyesi Hentbol Takımı, Kaymakam Eşref Akça'yı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Akça, takıma katılacağı turnuvalarda başarılar dileyerek, kendilerinden Türkiye Kupasında başarı gösterebilmeleri için destek verdi.
Takım ise Akça'ya isminin yer aldığı formayı hediye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek