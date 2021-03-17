Nurdağı Belediyesi Hentbol Takımı'ndan Kaymakam Akça'ya ziyaret
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Nurdağı Belediyesi Hentbol Takımı'ndan Kaymakam Akça'ya ziyaret

17.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:14
Nurdağı Belediyesi Hentbol Takımı'ndan Kaymakam Akça'ya ziyaret

Nurdağı Belediyesi Hentbol Takımı, Kaymakam Eşref Akça'yı makamında ziyaret etti.

Nurdağı Belediyesi Hentbol Takımı, Kaymakam Eşref Akça'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Akça, takıma katılacağı turnuvalarda başarılar dileyerek, kendilerinden Türkiye Kupasında başarı gösterebilmeleri için destek verdi.

Takım ise Akça'ya isminin yer aldığı formayı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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