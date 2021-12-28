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Nurdağı Belediyesi 2. Kitap Günleri başladı

Nurdağı Belediyesi 2. Kitap Günleri başladı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Günleri başladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Günleri başladı.

2. Kitap Günleri Nurdağı Belediyesi Şamil Tayyar Kültür Merkezinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kitap Günlerinin açılışını Kaymakam Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, şair ve yazarlar birlikte yaptı.

2 Ocak'ta sona erecek olan Kitap Günlerinde bu yıl, sekiz şair ve yazar okuyucusuyla buluşacak. Program kapsamında yazar ve şairler tarafından söyleşiler de gerçekleştirilecek.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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