Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
16.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:10
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Rahatsızlanarak Nurdağı Devlet Hastanesi'ne giden Kavak'ın yapılan test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Kavak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin doktorların kontrolünde evde devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek