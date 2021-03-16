Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Rahatsızlanarak Nurdağı Devlet Hastanesi'ne giden Kavak'ın yapılan test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kavak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin doktorların kontrolünde evde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek