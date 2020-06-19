"NURÇİNLER" VE "ÖZBEYLER" ÇETE ÜYELERİNE OPERASYON: 16 GÖZALTI İstanbul merkezli olarak, "Nurçinler" ve "Özbeyler" olarak bilinen organize suç çeteleri üyelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli olarak, "Nurçinler" ve "Özbeyler" olarak bilinen organize suç çeteleri üyelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nurçinler" ve "Özbeyler" olarak bilinen iki ayrı organize suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucu çete üyelerinin örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, yardım etmek, silahla ateş ederek kasten yaralama, yağma, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çek senet tahsilatı, tefecilik ve naylon fatura suçlarına karıştıkları belirlendi. Tespitlerin ardından çete üyelerine yönelik olarak sabah saatlerinde İstanbul merkezli 3 ayrı ilde 48 adrese operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 22 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Operasyonların düzenlendiği ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 2 tüfek, çok sayıda mermi ve çok sayıda zorla imzalatıldığı tespit edilen çek ile senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA