'Nurçinler' çetesinin karıştığı silahlı çatışma kamerada
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'Nurçinler' çetesinin karıştığı silahlı çatışma kamerada

11.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:02
'Nurçinler' çetesinin karıştığı silahlı çatışma kamerada

İstanbul polisinin yaptığı operasyonla Nurçinler çetesi olarak bilinen şebekenin lideri yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul polisinin yaptığı operasyonla Nurçinler çetesi olarak bilinen şebekenin lideri yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin karıştığı silahlı çatışma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede suç olaylarına karışan 'Nurçinler' şebekesinin lideri kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kentin birçok ilçesinde suç olaylarına karışan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Geçtiğimiz 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda 16 üyesinin gözaltına alınan "Nurçinler" suç örgütünün lideri Ümraniye'de saklandığı bir sitede kıskıvrak yakalandı. 15 farklı konudan suç kaydı olduğu ve 8 ayrı suçtan araması olan A.N. isimli çete liderinin evinden yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 2,5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen çete lideri A.N. "Silahlı Suç örgütü kurmak, yönetmek", Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Kasten Yaralama", "Tefecilik", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Tehdit" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı çatışma anı ve polis operasyonu kamerada

Şebekenin karıştığı silahlı çatışma anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken çete liderine yapılan operasyon anı ise polis kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralara yansıyan görüntülerde şebekenin yol ortasında uzun silahlı çatışmaya girdikleri görülüyor. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise çete liderinin evine yapılan operasyon anı ve ele geçirilen suç malzemeleri görülüyor. - İSTANBUL

'Nurçinler' çetesinin karıştığı silahlı çatışma kamerada
'Nurçinler' çetesinin karıştığı silahlı çatışma kamerada
'Nurçinler' çetesinin karıştığı silahlı çatışma kamerada
'Nurçinler' çetesinin karıştığı silahlı çatışma kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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