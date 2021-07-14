Nurçin Sebük kimdir? Nurçin Sebük kaç yaşında, nereli?
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Nurçin Sebük kimdir? Nurçin Sebük kaç yaşında, nereli?

Nurçin Sebük kimdir? Nurçin Sebük kaç yaşında, nereli?
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Moda konusunda yazdığı yazılar ile dikkat çeken ve araştırılan Nurçin Sebük, Nurçin Sebük kimdir? Nurçin Sebük kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Çoğunlukla siyah ağırlıklı kıyafetlerle ilgi çeken moda koordinatörlüğü yapan Nurçin Sebük kimdir? Nurçin Sebük kaç yaşında, nereli?

NURÇİN SEBÜK KİMDİR?

TED koleji mezunu, 1950 Ankara doğumlu Nurçin Sebük, üniversiteyi ise, İtalya'da, Universita Degli Studi di Perugia'da okudu. Kendi markasını kuran Sebük, moda koordinatörlüğü kurdu.

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