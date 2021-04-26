Nurçin Koçoğlu, CMO Digital Summit'e katıldı
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Nurçin Koçoğlu, CMO Digital Summit'e katıldı

Nurçin Koçoğlu, CMO Digital Summit'e katıldı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Avrupa'nın farklı ülkelerinden 50'ye yakın pazarlama profesyonelinin katıldığı CMO Digital Summit'te Türkiye'den sadece Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu yer aldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden 50'ye yakın pazarlama profesyonelinin katıldığı CMO Digital Summit'te Türkiye'den sadece Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu yer aldı.

Boyner açıklamasına göre, GDS Group'un düzenlediği CMO Digital Summit, bu yıl "The Evolution of the Marketing Skillset" başlığıyla 19-21 Nisan tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşti. 3 gün süren etkinliğin panel, yuvarlak masa toplantıları ve atölyelerinde, pazarlamanın geleceğine yönelik fikir alışverişi yapıldı.

Etkinlikte, Türkiye'den sadece Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu yer aldı. Koçoğlu zirvede, "Fluid Experiences Data" başlığı altında bir sunum yaptı. Koçoğlu, sunumunda veri ile desteklenen akışkan deneyimlerden, omni-channel bakış açısından bahsetti. Aynı zamanda çeviklik ve esnekliğin gelecek yıllarda tüm sektör ve kuruluşlar için de önemine değinerek Türkiye'den örnekler paylaştı.

Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden 50'e yakın pazarlama liderinin yer aldığı etkinlikte, gelişen müşteri davranışları ve ortaya çıkan iş trendlerine, salgın nedeniyle e-ticarete geçişin hızlanmasına, müşteri sadakatinde karşı karşıya kalınan kritik zorluklara, veri teknolojileri ve sektörün geleceğine, yeniden şekillenen liderlik yetkinliklerine dair öngörüler konuşuldu.

GDS Group, dünya çapında düzenlediği B2B zirveleri ve etkinlikleri ile gerçek dünyadaki iş zorluklarına çözümler bulmak için toplulukları bir araya getiriyor. Sunduğu teknoloji hizmetleri sayesinde kuruluşların dijital devrimden yararlanması için bağlantı çözümleri sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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