Nurcihan, Müzikte Engel Tanımıyor

VAN'ın Merkez İpekyolu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Akademisi'ne gelen, doğuştan görme engelli Nurcihan Arvas (19), gitar ve flüt çalmayı öğrendi. Müzik Öğretmeni Baran Atabay, "Nurcihan çok yetenekli, bütün notaları ezbere biliyor. Piyanoda aynı anda 6 ses bastığımızda bile, bu seslerin notalarını tek tek söylüyor. Öğrendiği gitar ve flüt eşliğinde şarkı ve ilahiler seslendiriyor" dedi.

Edremit İlçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde oturan Mehmet Cahit Arvas'ın 4 çocuğundan Nurcihan, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. 3 yıl önce hizmete açılan İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam akademisine gelen Arvas, burada Kuran-ı Kerim öğrendi. Kısa süre sonra Van Müftülüğü tarafından düzenlenen Kuran-ı Kerim yarışmasına katılarak, birinci gelen Arvas, bu başarısından dolayı umreye gönderilecek.

Görme Engelli Arvas'ın yeteneğini keşfeden müzik öğretmeni Baran Atabay, ona müzik eğitimi de vermeye başladı. 13 kişiden oluşan müzik grubunda solist ve gitar çalan Arvas, müzik öğretmeni ve arkadaşlarının çaldığı müzik aletlerindeki tüm notaları ezbere biliyor. Çalınan 6 notaya aynı anda cevap veren Arvas, bu yeteneğini daha da geliştirerek, gitar çalmayı da öğrendi.

MÜZİK NOTALARINI EZBERE BİLİYOR

Gitar ve flüt çalıp, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce şarkı ile ilahi seslendiren Arvas'ın tek hedefi bir televizyon kanalında yayınlanan 'O ses Türkiye' yarışmasına katılıp, bu yeteneğini tüm Türkiye'ye duyurmak olduğunu söyledi.

Engelsiz Yaşam Akademisi'ne geldikten sonra hayatının değiştiğini ve müziğe olan aşkının daha da arttığını anlatan görme engelli Arvas, "Engelsiz Yaşam Akademisi'ne geliyorum. Burada Kuran-ı Kerim öğrendim ve kısa sürede ezberledim. Daha sonra müziğe olan aşkım nedeniyle gitar öğrendim. Kısa süre sonra da engelli grubumuzla birlikte konsere çıktım. Baran hocamız müzik aletleri çalarken, ben de kafamda notaların hepsini ezberledim.Şu an bütün notaları kafamda ezbere biliyorum.Notaları daha önce de biliyordum. Ancak buraya geldikten sonra benim için daha iyi oldu. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Benim için çok iyi oldu" dedi.

'BU YETENEK DÜNYA'DA MİLYONDA BİRİNDE VAR'

Müzik öğretmeni Baran Atabay ise Nurcihan'ın bütün notaların seslerini ezbere bilmesinin enteresan bir durum olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çünkü normal gelişim gösteren bireylerin milyonda birinde bu yetenek vardır. Bizim öğrencimiz hem çok özel bir birey hem de çok özel bir yeteneğe sahip. 'Absolut kulak' dediğimiz, 'mutlak kulak' olarak da isimlendirilen bir yeteneğe sahip. Bu sayede, kulak hiçbir referans almadan piyanodaki bütün sesleri ezbere biliyor. Bu doğuştan gelen bir yetenek. Piyanoda aynı anda 6 ses bastığımızda bile, bu seslerin notalarını tek tek söylüyor. Burada gitar eğitimi de almakta. Bunun dışında önceden öğrendiği blok flüt de var. Bu yeteneğinden dolayı Nurcihan bütün enstrümanlar üzerinde hakimiyet sağlayabilir. Hedefimiz, Nurcihan'ı 'O ses Türkiye'ye' göndermek. Burada öğrendiği Kuran-ı Kerim hafızlık yarışmasında birinci oldu. Bu nedenle İl Müftülüğü, ödül olarak Nurcihan'ı umreye gönderecek.Yaşam akademimizde, 'Engelsiz müzik' adlı bir grubumuz var. Bu grupta Nurcihan hem solist hem de gitar çalan bir öğrencimiz. Grubumuz, 13 kişiden oluşuyor. İlerleyen süreçlerde bir albüm çıkarmayı düşünüyoruz."

'ONUN BU YETENEĞİ DOĞUŞTAN GELİYOR'

Baba Mehmet Cahit Arvas ise 4 çocuk babası olduğunu ve bunların ikisinin görme engelli olduğunu ifade ederek, "Nurcihan'ın çok farklı özellikleri var. Bazen kendi kendine odasına kapanıp ilahi çalışıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geldikten sonra müzik öğrendi ve hayatı değişti. Bütün notaları ezbere biliyor. Onun bu yeteneği ise doğuştan gelen bir şey. Kızımın bu başarısı beni çok mutlu ediyor. Bu konuda destek veren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ile akademideki tüm hocalarına sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - Van

Kaynak: DHA