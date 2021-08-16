Nürburgring Nordschleife'de kompakt sınıfın en hızlısı Audi RS 3
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Nürburgring Nordschleife'de kompakt sınıfın en hızlısı Audi RS 3

Nürburgring Nordschleife'de kompakt sınıfın en hızlısı Audi RS 3
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Nürburgring’de Audi’nin RS3 modeliyle piste çıkan Audi Sport pilotu Frank Stippler, 7:40.

Nürburgring'de Audi'nin RS3 modeliyle piste çıkan Audi Sport pilotu Frank Stippler, 7: 40.748 dakikalık derecesiyle pist rekoruna imza attı.

Daha önceki rekorun da sahibi olan Stippler, derecesini 4,64 saniye iyileştirdi.

Tork Ayırıcı – Splitter kullanılan ilk Audi: RS 3

Nürburgring'teki rekorun temelinde, Audi'nin ilk kez RS 3 modelinde kullandığı Tork Ayırıcı-Splitter'ın etkisi son derece fazla. Arka tekerlekler arasında aktif, tamamen değişken tork yönlendirmesini mümkün kılan sistem, dinamik sürüş sırasında, daha yüksek tekerlek yükü ile dış arka tekerleğe giden tahrik torkunu arttırarak, önden savrulma eğilimini önemli ölçüde azaltıyor. Torku, sol virajlarda sağ, sağ virajlarda sol arka tekerleğe ve düz sürüşte her iki tekerleğe iletiyor ve yüksek hızlarda viraj alırken optimum denge ve maksimum çeviklik sağlıyor. 

"Tork Ayırıcı bir atılım"

Bir önceki rekorun da sahibi olan ve derecesini RS 3 ile 4,64 saniye geliştiren Stippler, "Yeni RS 3, virajın ortasından sonuna kadar ve hatta virajdan çıkarken çok daha çevikti. Benim için tork ayırcı, çevik sürüş açısından tam anlamıyla bir atılım. Özellikle kendi motor ve şanzıman özellikleriyle yarış pisti için özel olarak geliştirilmiş yeni RS Performance sürüş moduyla birlikte çok daha hissediliyor" dedi. 

Rekor turdan önce sadece araç üzerindeki Pirelli P Zero Trofeo R semi slick lastiklerin basıncını pist koşullarına göre ayarlayan Stippler, yarış hazırlıklarıyla ilgili olarak da "Böyle bir rekoru denemek için sınırsız fırsatımız yoktu. Bu nedenle, küçük detaylar son derece önemliydi. Özellikle lastik basıncı açısından. Çünkü bu aynı zamanda tork ayırıcının nasıl çalıştığını da etkileyecekti. Sonunda başardık" dedi.

Kaynak: Carmedya.com

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